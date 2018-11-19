Доказывать, что «Крым наш», нужно не Западу, а простым жителям

Диана Кади, , 23:33 — REGNUM

Сопредседатель Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров анонсировал визит в Крым делегации лидеров тридцати стран Африки. Звучит многообещающе — инвестиции польются рекой. И да, мнение Зимбабве и Сомалиленда способно переломить ход истории — признанию Крыма европейскими и американскими партнёрами быть.

Извиняться за свою иронию не стану, потому как в это самое время комитет Генеральной Ассамблеи ООН принимает очередную украинскую резолюцию по правам человека в Крыму, где сказано, что Россия должна вернуть «аннексированные территории» и освободить «политзаключённых».

Будь на дворе 2015-й, я бы написала пару хлёстких ура-патриотичных фраз, что Крым наш и почему. Далее я бы акцентировала внимание на промахах Киева и ярко зафиналила заметку историческим фактом, подтверждающим вышесказанное.

Вот только со дня присоединения прошло четыре с половиной года. Повторять мантры о принадлежности Тавриды с прежним энтузиазмом становится сложнее. Хотя бы потому, что есть нерешённые проблемы полуострова, никак не связанные с делегатами из Африки и решениями ООН. Ко мне обратились жители посёлка городского типа Орджоникидзе, у которых отнимают здание детского сада. На протяжении нескольких лет крымские мамочки пишут во все инстанции, получая грамотно составленные отписки. Здание муниципального дошкольного учреждения №9 «Алые паруса» признано аварийным, другого местные власти не предоставляют. Письма в Министерство образования, депутату Госдумы от Крыма Павлу Шперову и даже в электронную приёмную Президента к желаемому результату не привели.

Возможно, потому, что все силы крымских властей брошены на приём иностранных делегаций, витринные украшения федерального масштаба вроде Керченского моста, «Артека» и пока ещё безымянного аэропорта. Проекты эти действительно важные, не спорю. И на их фоне помощь обитателям маленького села в Феодосийском районе смотрелась бы в отчёте не так эффектно. Вот и оставили крымчан один на один с проблемой.

Вряд ли у местной администрации нет другого помещения для детсада. В то, что невозможно отремонтировать уже имеющееся — тоже верится с трудом. Всё дело в равнодушии и лицемерии чиновников, которые работают только на публику, игнорируя проблемы простых людей — тех, кто возлагал большие надежды, голосуя на референдуме за воссоединение с Россией. Это плевок всем, кто верил, что безразличие и хамство их украинских предшественников — позади.

А в это самое время депутаты ГД от Крыма делают громкие заявления против западных резолюций, кричат о «российской принадлежности Крыма», не осознавая: доказывать то, он наш, надо не Западу, а жителям Тавриды. Каждый день своего депутатского срока. И заслуживать доверие крымчан нужно конкретными делами, а не популистскими заявлениями с трибуны на Охотном ряду.

Много шума было вокруг ответных санкций России против незалежной. В нашем «чёрном списке» — немало представителей украинского бизнеса, у которых наверняка есть активы в Крыму. Что мешает арестовать их, продать, а на вырученные средства построить новый детский сад в Орджоникидзе? Решение социальных проблем найдётся всегда — что с желанием?