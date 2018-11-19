Власти Петербурга расписались в провале ввода Фрунзенского радиуса метро

Санкт-Петербург, , 22:38 — REGNUM Три новые станции Фрунзенского радиуса (пятая линия) Петербургского метрополитена не будут введены в эксплуатацию 20 декабря 2018 года, как планировалось ранее. Новым сроком запуска работы этих станций может стать февраль 2019 года. Но это лишь предположение.

О неготовности к запуску нового отрезка метро до конца текущего года сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), который ранее настаивал на том, что станции еще можно успеть сдать в срок. Срыв сроков на Фрунзенском радиусе уже подтвердил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курирующий строительство метро.

То, что три новые станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» и электродепо «Южное» не заработают в текущем году, стало понятно еще в конце октября, когда Смольный продлил финансирование достройки объектов на 2019 год. Однако официально факт провала планов стройки признали только сейчас.

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Как сообщили в КРТИ в ответ на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского, Главгосэкспертиза выдаст свое разрешение на ввод в эксплуатацию электродепо «Южное» не ранее 21 января 2019 года, после устранения имеющихся замечаний. А без депо не может быть запущено движение поездов к новым станциям.

«Судя по всему, движение начнется не раньше февраля», — сделал вывод из ответа КРТИ депутат Вишневский.

Спустя несколько часов провал планов подтвердил «Фонтанке» вице-губернатор Игорь Албин. «В последнее время понятно, что «Метрострой» не введет эти объекты в срок», — сказал он.

По словам чиновника, вместо планируемых трех тысяч человек на объектах работает менее 400 человек. Не оплачены закупки оборудования и материалов для организации и пуска движения на сумму более 3 млрд рублей. Общий объем неосвоенных средств достигает 8 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания «Метрострой» возложила на власти города ответственность за срыв сроков строительства Фрунзенского радиуса, упрекнув Смольный в хроническом недофинансировании стройки.

Компания возмущена тем, что поиск средств для достройки пятой линии фактически возложили на ее плечи, хотя вопрос своевременной оплаты необходимых для города работ — забота Смольного.

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