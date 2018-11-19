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В Смеле жители требуют подписать договор с «Нафтогазом»

Общество

Для этого люди перекрыли дороги

Смела, Украина, 19 ноября 2018, 21:48 — REGNUM  Жители Смелы в Черкасской области перекрыли дороги с требованием к властям подписать договор с «Нафтогазом» о теплоснабжении, заявил член исполнительного комитета городского совета Смелы Илья Слободяник, сообщает 19 ноября канал «112 Украина».

По его словам, жители перекрыли дорогу в сторону Балаклеи, Черкасс и на Загребле. Чиновник отметил, что дороги будут перекрыты до тех пор, пока власти не подпишут договор о предоставлении газа с «Нафтогазом Украины» без наследования долгов от других фирм.

Напомним, в Смеле ситуация катастрофическая — наступили холода, а тепла в домах нет. Из-за этого закрылись школы, детские сады и больницы. Причина отсутствия газа в высокой задолженности города перед «Нафтогазом».

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Проблемы ЖКХ Украины
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