Продолжается голосование по выбору имен россиян для воздушных гаваней

Москва, , 21:38 — REGNUM К 19 ноября онлайн (сайт и соцсети) проголосовали почти 660 тыс. человек, по телефону «горячей линии» — более 50 тыс. человек, в адрес оргкомитета конкурса поступило почти 130 тыс. обработанных анкет, заполненных вручную.

Главная интрига конкурса уже обозначилась — «битва» за популярные имена, которые хотят присвоить участники конкурса аэропортам сразу нескольких регионов. Имя Петра Первого вышло в лидеры голосования в Санкт-Петербурге (Пулково), Воронеже и Астрахани, Михаила Лермонтова — в Пензе и Минеральных Водах, Сергея Королева — в Самаре и Москве (Внуково).

По условиям конкурса, популярное имя присвоят тому аэропорту, где перевес голосов, поданных за него, будет больше в процентном соотношении. Если бы итоги голосования подводились уже сегодня, имя российского императора получил бы аэропорт Пулково (за Петра Первого в Санкт-Петербурге отдано 51% голосов, в Астрахани — 42%, в Воронеже — 31%), великого русского поэта — аэропорт Пензы (за Лермонтова там отдано 76% голосов против 60% в Минеральных Водах), основоположника советской космонавтики — аэропорту Самары (в Самаре за Королева проголосовало 62%, на 14% больше, чем в Москве).

Ряд популярных имен, которые по итогам соцопроса назвало большинство респондентов сразу в двух или более регионах, занимают безусловные позиции лидеров только в одном из них: Александр Суворов — в Ставрополе, Валерий Чкалов в Нижнем Новгороде, Дмитрий Менделеев — в Тюмени. За них голосует абсолютное большинство участников финального голосования. Определенным парадоксом конкурса является непопадание в лидеры финального голосования таких прославленных имен как Георгий Жуков, Александр Пушкин, Александр Невский. На данный момент они не вышли на первое место ни в одном из регионов, которые выдвинули их.

Ход финального голосования находится на пике внимания СМИ. На минувшей неделе был поставлен своеобразный рекорд по количеству вышедших публикаций, ТВ и радиоэфиров, посвященных теме конкурса — около 7 тысяч. В прессе активно обсуждаются порядок и правила голосования, имена, попавшие и не попавшие в шорт-лист по итогам соцопросов, смена имен-лидеров в отдельных регионах. Освещается также общественная активность вокруг конкурса: призывы голосовать, агитация за кандидатов, просветительские акции с целью повысить известность имен и привлечь внимание к ним. Так, например, специально для поклонников Егора Летова канал РЕН ТВ показал концерт «Гражданской обороны» 1994 года. Напомним, что кандидатуру рок-певца для присвоения Омскому аэропорту ярко и активно поддерживали молодежные сообщества, но по итогам соцопроса его имя не вошло в шорт-лист конкурса.