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США закрыли границу с Мексикой в Тихуане

Общество

Временное закрытие границы связано с «караваном мигрантов»

Вашингтон, 19 ноября 2018, 21:34 — REGNUM  Пограничный переход между Мексикой и США в Тихуане был закрыт на несколько часов из-за «каравана мигрантов».

Также власти США закрыли пограничный переход в Сан-Исидро для предотвращения массового пересечения границы нелегальными мигрантами. Временное закрытие границы вызвало огромные очереди на пропускных пунктов.

Переходом в Тихуане ежедневно проходят и проезжают 110 тыс. человек — многие граждане Мексики работают с американской стороны границы и каждый день возвращаются домой.

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США и Латинская Америка
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