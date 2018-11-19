«Глупость и обман» — эксперт о «парках» на крышах Москвы

Москва, , 21:35 — REGNUM Решение вопросов экологии Москвы через зеленые крыши зданий — это глупость и обман. Об этом заявил член Союза архитекторов России Юрий Эхин, пишет «Свободная пресса».

В материале говорится о планах Москвы перенять «общемировой тренд» по озеленению с помощью насаждений на крышах домов. Одной из причин, для чего это понадобилось властям, может стать чрезмерно высокая плотность застройки в тех районах, где реализуется программа реновации.

Эхин сообщил, что озеленение на крышах известный приём, однако используется он на Западе в элитных домах средней этажности. Разбивка сада требует значительных затрат, и при реализации в Москве возникают серьезные сложности технического характера: как попасть на крышу, кому ее обслуживать, как обслуживать и за чей счет?

«Это же снова ляжет тяжким бременем на плечи граждан», — отмечает эксперт.

При этом не все кровли подходят под озеленение или годятся под высадку многолетних деревьев.

«И если речь идет о том, чтобы компенсировать таким образом потерю при реновации 100 тысяч многолетних деревьев, то это невозможно ни в каком виде. Я могу допустить мысль, что это могут попытаться реализовать в новых домах, но звучит это как бред», — заметил Эхин.

Он пояснил, что пребывание людей на воздухе на крышах домов организуют на уровне не выше 7−9 этажей, но в домах по программе реновации им придется делать это на уровне 20−25 этажей.

Другая сторона проблемы — климат. В странах, где такая культура распространена, например Японии, он, как правило, более мягкий.

«Все прекрасно осведомлены, кто у нас работает в системе ЖКХ. Эти люди абсолютно не способны в силу своей квалификации содержать и обслуживать озеленение на крышах. А затраты на устройство таких «парков» в нашем климате на наших конструкциях будут высоки. И ни о какой компенсации речь не идет, хоть дубовую рощу на крыше высади, если во двор можно будет только одной ногой наступить. Да и о роще речь не идет, скорее всего, будет газон, травка какая-то, максимум кустики», — считает Юрий Эхин.

Эксперт напомнил результаты международных рейтингов комфортности городов, где в лидерах обладатели среднеэтажной застройки, большого наземного озеленения, а также низкой плотности населения, «плюс дороги в этих городах и инфраструктура на уровне». В Москве, по его мнению, признаков подобной комфортности нет.

«Поэтому брать пример какого-то зарубежного города, Штутгарта, и слепо применять отдельный параметр в Москве — глупость и обман», — резюмировал Эхин.