В Костромской области выросло количество абитуриентов

Кострома, , 21:19 — REGNUM На 3,2% увеличилось количество людей, поступающих в высшие учебные заведения Костромской области в 2018 году, — об этом сегодня, 19 ноября, сообщили на еженедельном совещании ректоры местных вузов.

Как отмечает пресс-служба губернатора области, положительную динамику руководители высших учебных заведений объяснили «системной совместной профориентационной работой администрации Костромской области, вузов и муниципальных органов власти».

Всего в этом году в местные вузы поступило 994 человека, что на 3,2% больше по сравнению с 2017 годом. При этом количество выпускников, решивших обучаться в иногородних вузах, впервые за 10 лет снизилось.

В Костромском государственном университете и Костромской государственной сельскохозяйственной академии конкурс составил 3 человека на место. Свыше 60% абитуриентов, поступивших в региональные вузы, — это выпускники школ Антроповского, Буйского, Галичского, Костромского, Мантуровского, Парфеньевского и Чухломского районов.

По информации ректора Костромского государственного университета Александра Наумова, «примерно каждый шестой студент поступил в этом году в вуз из-за пределов региона. Это в первую очередь ребята из Ивановской, Ярославской и Вологодской областей. Поступают в КГУ на платное отделение и молодые люди из Москвы, которые выбирали учебное заведение исходя из уровня образования, а также невысокой стоимости обучения».

Чтобы сократить отток студентов за пределы региона, в области идет профориентационная работа с учащимися выпускных классов. Наиболее крупным региональным проектом являются Дни профессионального образования. В ежегодных мероприятиях участвует более 12 000 школьников, родителей и студентов ПТУ.

По данным областных властей, «в следующем году из 2988 учащихся 11 классов в костромские вузы планируют поступать 1374 человека, за пределы Костромской области намерены уехать только 38% абитуриентов. В 2017 году при аналогичном опросе в иногородние вузы планировали поступать 85% выпускников».