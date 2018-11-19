Полиция Петербурга ищет вандалов, закрасивших блокадную надпись на Невском

Санкт-Петербург, , 21:06 — REGNUM В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вандализма в отношении мемориальной памятной надписи, нанесенной на фасаде дома 14 по Невскому проспекту. Полиция ведет поиск злоумышленников.

Напомним, 19 ноября стало известно об акте вандализма в отношении мемориальной надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Она оставлена на доме в память о героизме и мужестве ленинградцев в дни блокады. В годы войны такие надписи помогали людям с чуть меньшим риском добраться до бомбоубежища.

Отделом дознания УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК России (вандализм).

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание предполагаемого злоумышленника», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.