Путин подписал указ о создании Совета по защите семьи и детей

Москва, , 17:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о создании при главе российского государства Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Текст указа опубликован 19 ноября на официальном сайте правовой информации.

Совет при президенте РФ создается для реализации принятой государственной политики, а также для разработки предложений по ее совершенствованию.

Совет при президенте России по реализации государственной политики защиты семьи и детей будет возглавлять спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Президентский указ вступает в законную силу с момента подписания, то есть с 19 ноября текущего года.

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