ООН отмечает «Всемирный день туалета»

Нью-Йорк, США, , 20:37 — REGNUM Организация объединенных наций 19 ноября отмечает «Всемирный день туалета» — день посвящен санитарной проблеме, решение которой представители ООН называют «делом десятилетия».

Согласно докладу ООН, на сегодняшний день 4,5 млрд человек в мире испытывают проблемы с санитарией, и 2,5 млрд из них не имеют доступа к безопасным туалетам.

Среди международных целей развития, установленных ООН в 2015 году, прописано обеспечение доступа всего мира к безопасному туалету к 2030 году.

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