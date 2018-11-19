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ООН отмечает «Всемирный день туалета»

Общество

2,5 млрд жителей планеты не имеют доступа к безопасным туалетам

Нью-Йорк, США, 19 ноября 2018, 20:37 — REGNUM  Организация объединенных наций 19 ноября отмечает «Всемирный день туалета» — день посвящен санитарной проблеме, решение которой представители ООН называют «делом десятилетия».

Согласно докладу ООН, на сегодняшний день 4,5 млрд человек в мире испытывают проблемы с санитарией, и 2,5 млрд из них не имеют доступа к безопасным туалетам.

Среди международных целей развития, установленных ООН в 2015 году, прописано обеспечение доступа всего мира к безопасному туалету к 2030 году.

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Организация Объединённых Наций
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