Часть собранных армянами Европы денег пойдут на помощь армянам Алеппо

Ереван, , 17:47 — REGNUM Завершился общеевропейский фонотон Всеармянского фонда «Айастан» («Армения»). 14−18 ноября армяне Европы собрали в общей сложности 1 млн 242 тыс. 460 евро.

Фонотон стартовал в Марселе, охватив Тулузу, Лион, Париж. Затем эстафету фонотона приняли армяне Швейцарии, Германии и Греции. В этом году число участников фонотона увеличилось на 700 человек, превысив 10 000.

Как сообщает Всеармянский фонд «Айастан», собранные в ходе фонотона средства будут направлены на развитие сельскохозяйственных проектов в Тавушской области Армении, внедрение солнечной энергетики в Карабахе, а также на нужды армян Алеппо.

В результате фонотона-2018 во Франции было собрано 1 млн 137 тыс. 746 евро, в Германии — 73 тыс. 845 евро, в Швейцарии — 19 тыс. 717 евро, в Греции — 11 тыс. 150 евро, сообщает Всеармянский фонд «Айастан».

22 ноября будет проведен «Телемарафон-2018» Всеармянского фонда «Айастан».