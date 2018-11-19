На Урале экс-глава района и бизнесмен вернут в бюджет 10 млн рублей

с. Кунашак, Челябинская область, , 17:02 — REGNUM В Челябинской области бывший глава Кунашакского района Вадим З. и бизнесмен Александр О. уплатят бюджету более 10 млн рублей. Это разница между реальной и фактической стоимостью здания, которое район приобрёл под детский сад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Вадим З. и Александр О. были осуждены в июне 2017 года. Теперь уже экс-глава района получил восемь лет колонии и должен уплатить штраф — 7 млн рублей. Эпизод со зданием под детсад не единственный, за которые его судили. Александр О. отделался четырьмя годами условного срока.

Следствие выяснило, что бизнесмен продал району здание за 19,1 млн рублей, хотя реальная его стоимость 9 млн. При этом следствие установило, что З. способствовал О. в совершении этой сделки. Ситуацию усугубило и то, что здание оказалось не пригодно для эксплуатации.

Бюджету в итоге был причинён ущерб в сумме более 10 млн рублей. Кунашакский районный суд постановил взыскать его солидарно с экс-главы и предпринимателя.