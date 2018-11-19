«Нафтогаз Украины» займется «фильтрованием» получателей субсидий

Киев, , 17:07 — REGNUM «Нафтогаз Украины» займется поиском «мертвых душ» среди потребителей газа, заявил глава компании Андрей Коболев, сообщает 19 ноября УНИАН.

По его словам, министерство финансов Украины будет проводить верификацию базы потребителей газа, к чему присоединится «Нафтогаз». Коболев считает, что в базе есть «мертвые души», которые ранее компания уже находила в различных городах.

Напомним, ранее минфин Украины заявил, что ведомство проведет верификацию тех, кто получает субсидии от государства на оплату услуг ЖКХ. Проверка граждан будет проводиться в несколько этапов. В ведомстве считают, что проверка позволить обнаружить тех, кто получает субсидии незаконно.

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