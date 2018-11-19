В Крыму за год заболеваемость корью выросла почти в шесть раз

Симферополь, , 16:55 — REGNUM За последний год в Крыму в шесть раз выросло количество заболевших корью. Об этом журналистам 19 ноября сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Светлана Соляникова.

«В прошлом году в Крыму было зафиксировано шесть случаев заболевания корью, а за 11 месяцев 2018 года уже выявлено 35», — отметила специалист.

Напомним, в апреле 2018 года глава межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что в 2017 году, несмотря на положительные прогнозы, на полуострове было зафиксировано 16 эпизодов заболевания кори.

«По прогнозу у нас не должны были регистрироваться случаи кори ввиду проведения плановой иммунизации. Однако, как показала ситуация, она осложнилась в связи с тем, что на территории Украины по состоянию на 1 января 2018 года было зарегистрировано порядка 4900 случаев кори. Именно первые пропущенные случаи заболевания способствовали вспышкам кори в Симферополе, Евпатории и Саках», — отмечала специалист.

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