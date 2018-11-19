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Привет от соседей: севастопольцы заболели корью после поездки на Украину

Общество

Жители города-героя опрометчиво отказалась сделать прививку

Севастополь, 19 ноября 2018, 16:23 — REGNUM  В Севастополе мать и ребёнок заболели корью после поездки на Украину и в Польшу. Об этом журналистам 19 ноября сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Светлана Соляникова.

По её словам, школа, в которой учится ребёнок, на карантин не закрыта, но занятия в его классе были отменены.

«На прошлой неделе было зарегистрировано два случая кори у матери и ребёнка, оба были не привиты. Там был категорический отказ от прививок. В анамнезе — поездка на территорию Западной Украины, Львов, и в Польшу. Приехали сюда, обратились за помощью, был поставлен диагноз», — уточнила специалист, отметив, что последний случай заболевания корью в городе-герое был зарегистрирован в 2012 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 по 13 ноября на Украине было зафиксировано 1682 новых случая заболевания корью: заболели 506 взрослых и 1176 детей. Всего с начала года в стране заболели 38 108 человек, из которых 15 умерли от осложнений.

По теме: Эпидемия кори на Украине: число заболевших снова выросло

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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