Ярославцы просят отложить квотирование жилья для сирот в новостройках

Ярославль, , 16:10 — REGNUM Депутаты ярославской областной думы предлагают отсрочить введение нормы федерального закона, согласно которой общее количество жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам, не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Закону вступает с силу с 1 января 2019 года. Однако это нововведение может создать сложности в переходный период.

Это важное и нужное изменение, и мы его поддерживаем. Однако не предусмотрен переходный период. Поэтому предлагаем отложить введение этой нормы до 2020 года. Дело в том, что в Ярославской области до принятия вышеуказанного закона уже были заключены 6 контрактов на 245 квартир, по которым передача жилья детям-сиротам предусмотрена в 2019 году. И общее количество жилья в одном многоквартирном доме превышает 25 процентов», — сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.

Комитет Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи одобрил идею предложить Госдуме изменения в этот закон. Инициативу поддерживает и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.

Это норма сделана для социализации детей-сирот. Сегодня, если 100 процентов детей заселяют в дом, то дети не социализированы. Если в доме живут не только сироты, то можно пойти к соседу за солью, спичками, спросить жизненного совета. Иначе получается, что дети из одного детского дома переходят в другой. Но нужен и переходный период, иначе часть сирот в Ярославской области не сможет своевременно получить квартиры», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Ярославская областная дума рассмотрит этот вопрос 20 ноября.