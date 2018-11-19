Писательница-русофоб призвала запретить на Украине «Машу и медведя»

Киев, 19 ноября 2018, 16:11 — REGNUM Детская писательница Лариса Ницой призвала запретить на Украине российский мультфильм «Маша и медведь». Заявление прозвучало 19 ноября в эфире телеканала Oboz.Tv.
По мнению Ницой, этот мультфильм, как и другие российские медиапродукты, является «стратегическим оружием РФ». Она уверена, что российская пропаганда использует медведя, чтобы создать образ России как «пушистой, дружелюбной и доброжелательной страны».
«Мы не должны во время войны ничего брать у России, тем более не должны брать продукцию для детей», — заявила Ницой.
Напомним, Лариса Ницой отреагировала на статью в британской газете The Times, в которой мультфильм охарактеризовали как пропагандистский, а в поведении персонажа Маши нашли сходство с поведением президента РФ.
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Отметим, что в российском МИДе с юмором отнеслись к публикации The Times.
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