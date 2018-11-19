В Брянской области в 2019 году на капремонт направят 900 млн рублей

Брянск, , 16:03 — REGNUM В Брянской области в 2019 году планируют отремонтировать 260 многоквартирных домов. Как сообщили в региональном фонде капитального ремонта, на реализацию программы потратят около 900 млн рублей.

До конца 2018 года должна быть готова проектно-сметная документация. Затем пройдет конкурсный отбор компаний, которые будут выполнять работы. Планируется, что подготовительный этап закончится до наступления тепла.

Сейчас, по данным регионального оператора, в области уже почти завершены работы, включенные в план на 2018 год. Ремонт закончился во всех домах, кроме семи. Они расположены в областном центре. В целом на ремонт потрачено почти 785 млн рублей. Собираемость взносов в области составляет 98%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Фонд содействия реформированию ЖКХ находил в Брянской области нарушения, допущенные при реализации программы. Так, в результате проверки, прошедшей в сентябре 2018 года, выяснилось, что в некоторых домах строители провели некачественный ремонт, а региональный Фонд капремонта плохо проконтролировал работы. Подобные претензии к региональному оператору летом 2018 года предъявляла и прокуратура.

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