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В Брянской области в 2019 году на капремонт направят 900 млн рублей

Общество

В регионе планируют отремонтировать 260 многоквартирных домов

В Брянской области в 2019 году на капремонт направят 900 млн рублей
Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР
Срочный ремонт

Брянск, 19 ноября 2018, 16:03 — REGNUM  В Брянской области в 2019 году планируют отремонтировать 260 многоквартирных домов. Как сообщили в региональном фонде капитального ремонта, на реализацию программы потратят около 900 млн рублей.

До конца 2018 года должна быть готова проектно-сметная документация. Затем пройдет конкурсный отбор компаний, которые будут выполнять работы. Планируется, что подготовительный этап закончится до наступления тепла.

Сейчас, по данным регионального оператора, в области уже почти завершены работы, включенные в план на 2018 год. Ремонт закончился во всех домах, кроме семи. Они расположены в областном центре. В целом на ремонт потрачено почти 785 млн рублей. Собираемость взносов в области составляет 98%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Фонд содействия реформированию ЖКХ находил в Брянской области нарушения, допущенные при реализации программы. Так, в результате проверки, прошедшей в сентябре 2018 года, выяснилось, что в некоторых домах строители провели некачественный ремонт, а региональный Фонд капремонта плохо проконтролировал работы. Подобные претензии к региональному оператору летом 2018 года предъявляла и прокуратура.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянский фонд капремонта плохо контролирует капремонт

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Капитальный ремонт жилья
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