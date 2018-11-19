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В Госдуме не ожидают роста цен на проезд в плацкартах

Общество

Обновляются вагоны

В Госдуме не ожидают роста цен на проезд в плацкартах
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Плацкартный вагон

Москва, 19 ноября 2018, 15:37 — REGNUM  В Госдуме считают, что с введением в эксплуатацию новых плацкартных вагонов цены на проезд не вырастут, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

«На фотографиях, представленных сегодня, модели новых вагонов, на наш взгляд, выглядят удобными и красивыми. Жизнь покажет, но должно быть всё хорошо с эксплуатацией. Цены в связи с обновлённым видом вырасти не должны, потому что тарифы все утверждены уже заранее, и вид тут не при чём», — заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

РЖД представила новые модули, которые придут на смену традиционных плацкартных вагонов.

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