Agenzia Italia: итальянцы все реже говорят о политике

Рим, , 15:34 — REGNUM Граждане Италии все реже говорят о политике, сообщает в понедельник, 19 ноября, Agenzia Italia со ссылкой на результаты собственного исследования, проведенного на основании данных национальной службы статистики за 2008−2017 годы.

За эти десять дет число граждан, обсуждающих политику ежедневно, снизилось с 12 до 7,5%, говорящих о ней несколько раз в неделю — с 25,6 до 20,8%. Доля тех, кто говорит о политике в среднем раз в неделю, осталась неизменной — около 5%.

Вместе с тем выросли показатели тех, кто говорит несколько раз в месяц или несколько раз в год, а первое место уверенно занял ответ «никогда» (34,6%).

Одновременно некоторые другие «стереотипы» получили подтверждение. В качестве, предположение о том, что мужчины говорят о политике чаще, чем женщины, соответствует действительности: «никогда» не обсуждают ее 26,3% мужчин и 42,3% женщин, обсуждают ежедневно — 9,6% мужчин и 5,5% женщин.

Также отмечается, что молодые люди (в возрасте до 35 лет) обсуждают политику несколько реже, чем граждане страны в среднем, а люди пенсионного возраста — несколько чаще.

Читайте также: Граждане Италии уверены, что главный в правительстве — не премьер-министр