Конфедерация труда Франции осудила акцию протеста «желтые жилеты»

Париж, , 15:24 — REGNUM Глава французской демократической конфедерации труда (CFDT) Лоран Бергер осудил «насилие» и «тоталитаризм», проявленные в минувшие выходные участниками акции протеста автомобилистов «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

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«Мы должны сохранить курс на экологическое преобразование, но он должен сопровождаться социальными мерами особенно для самых скромных домохозяйств», — отметил Лоран Бергер.

Напомним, участники акции «желтые жилеты» выступили 17 и 18 ноября 2018 года против роста цен на топливо. С 1 января 2019 года цены возрастут на 6,5 евро центов за литр дизельного топлива и на 2,9 евро центов за бензин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в акции протеста «желтые жилеты» во Франции приняли участие больше 300 тыс. человек по всей стране. По данным правоохранительных органов, 227 человек пострадали, состояние шести из них критическое. Один человек погиб.

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