Дерусификация должна стать официальной политикой Киева — журналист-русофоб

Львов, Украина, , 15:20 — REGNUM Целью украинского государства должно стать полномасштабное сокращение употребления русского языка, заявил львовский журналист Остап Дроздов 19 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Государство на официальном уровне должно признать, что Украина пережила насильственную и жестокую русификацию, поэтому обратный процесс — дерусификация — должен быть провозглашён как акт исторической справедливости и возвращения статуса-кво», — считает Дроздов.

Журналист отметил, что всё публичное пространство Украины должно быть полностью дерусифицировано. Все, кто не знают украинского языка, должны быть дискриминированы и ограничены в правах, а также ощущать себя маргиналами:

«Только таким способом можно обеспечить украинскому языку достойные позиции в своём собственном государстве. Дома, в сауне, в частном общении — какой угодно язык. Но в публичном пространстве — извиняйте, там действует государственный язык», — подытожил Дроздов.

Напомним, ранее журналист, позиционирующий себя как интеллектуала, назвал жителей Донбасса картоном, который непреодолимо хуже жителей Галичины. Он также оскорбил каноническую Украинскую православную церковь, назвав её организацией, «обслуживающей интересы оккупанта», имея в виду связь УПЦ с РПЦ.

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Отметим, несмотря на то, что на Украине в 2008 году, согласно опросу компании Gallup, для 80% жителей родным языком был русский, в стране не прошло ни единой масштабной акции с требованием вернуть русский язык в школы.