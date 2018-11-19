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В Риме запретили надевать костюмы центурионов и пить алкоголь по ночам

Общество

Власти намерены «очистить» город и его исторический центр

Рим, 19 ноября 2018, 15:06 — REGNUM  Мэр Рима отреагировал на жалобы горожан и ввел запрет на ношение в черте города костюмов центуриона, в которых местные жители фотографировались с туристами и таким образом зарабатывали себе на жизнь. Об этом сообщило итальянское издание The Local.

Кроме этого был введен запрет на распитие алкоголя в темное время суток, а временные штрафы за купание в фонтанах и употребление пищи в местах, для этого не предназначенных, стали постоянными. После 10 вечера запрещается распивать алкоголь в стеклянной таре на улице, с полуночи введен запрет на его употребление в любой таре, а с 2 часов ночи алкоголь нельзя будет подавать даже в барах и клубах. Отмечается, что всё это делается для того, чтобы «очистить» город и его исторический центр.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что воспитанникам детского сада в Магадане запретили приходить на новогодний утренник в костюмах героев иностранных мультфильмов. Позже руководство образовательного учреждения пояснило: о недопустимости таких костюмов родителям сообщили по той причине, что они не соответствуют сценарию праздника.

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Культура и общество Италии
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