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В Крыму прошли Всероссийские судебные дебаты по уголовным делам

Общество

В мероприятии приняли участие девять вузовских команд

Симферополь, 19 ноября 2018, 14:59 — REGNUM  Всероссийские судебные дебаты по уголовным делам прошли на базе юридического факультета Таврической академии Казанского федерального университета им. В. И. Вернадского, сообщает 19 ноября пресс-служба вуза.

Организаторы мероприятия отмечают, участие в судебных дебатах позволяет студентам получать практические навыки, необходимые для их профессионального развития.

«Студенты получают бесценный опыт публичных выступлений в качестве сторон судебного процесса — обвинения и защиты, совершенствуют умения формировать эффективную стратегию представительства клиентов в суде», — пояснил руководитель юридической клиники Таврической академии КФУ Зени Алимов.

В этом году участниками дебатов стали девять студенческих команд. В финал вышли представители юридического факультета Таврической академии КФУ и команда Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина. По итогам мероприятия первое место досталось крымской команде.

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