В Волгограде разберутся с дешевыми лекарствами

Волгоград, , 14:37 — REGNUM В Волгоградской области проведут анализ цен на лекарственные препараты в аптеках региона и при проведении госзакупок. Такое поручение на оперативном совещании 19 ноября дал губернатор Андрей Бочаров, сообщила пресс-служба региональной администрации. По словам главы области, в некоторых аптеках цены на лекарства меньше, чем у оптовиков, что вызывает сомнения в их качестве.

Вторая крайность — завышенные цены в некоторых аптеках. В обеих ситуациях необходим анализ, считает губернатор. Кроме того, проверяющие посмотрят и цены на лекарства и оборудование, которые закупаются в больницы области.

«Поручаю провести анализ цен на лекарственные препараты в аптечной сети, анализ госзакупок лекарственных препаратов, расходных материалов, оборудования, приобретаемых лечебными учреждениями области для диагностики и лечения пациентов. Прошу проверить порядок приобретения и порядок ценообразования на данные группы товаров», — заявил Андрей Бочаров.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году на свалке в Волгограде активисты ОНФ нашли коробки непросроченных препаратов для диализа. Препарат входит в список жизненно необходимых лекарств. Согласно открытым данным, стоимость каждой коробки с четырьмя единицами препарата на середину июля 2017 года превышала 1,4 тыс. рублей. Кроме того, летом 2018 года в Волгоградской области образовались перебои с поставкой льготных лекарств, которые необходимы тяжелобольным детям. В перебоях были виноваты чиновники — лекарства не поставлялись из-за торгов.

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