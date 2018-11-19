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«Население предсказывает курс доллара лучше экспертов» — консультант ВЦИОМ

Общество

«Когда эти ответы суммируются, очень многие прогнозы оказываются такими, от которых нельзя просто так отмахнуться»

Москва, 19 ноября 2018, 15:15 — REGNUM  Прогнозы курса доллара, которые делает население, оказываются точнее выводов профессиональных экспертов, заявил 19 ноября ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Смех, но это факт научно установленный. У нас население курс доллара предсказывает лучше экспертов. С весны 2015 года у нас сформировался мощнейший консенсус, что справедливая, сбалансированная цена доллара примерно 65 рублей. Когда было в обменниках 49−50, население говорило «нет, справедливо 65». Сейчас подскакивает до 70, население говорит «нет, справедливо 65», — заявил он.

По словам Чернозуба, население в ответах на вопросы учитывает колоссальное количество факторов.

«Когда эти ответы суммируются, очень многие прогнозы оказываются такими, от которых нельзя просто так отмахнуться», — отметил эксперт-консультант.

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