Копродюсер «Маши и Медведя» пошутил над критикой в The Times

Москва, , 15:13 — REGNUM Разработчики мультфильма «Маша и Медведь» с иронией относятся к обвинениям в пропаганде, которые прозвучали со страниц британской прессы. Об этом 19 ноября рассказал копродюсер и генеральный директор ООО «Маша и Медведь» Владимир Ловейко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Поскольку мы все-таки элемент культуры, наверное, в чем-то это правильно. С другой стороны, когда нас обвиняют в пропаганде — это обидно. И кроме как с иронией и чувством юмора отнестись к этому сложно. Мы просто делаем смешной сериал для детей и их родителей. Странно, что британцам немного отказывает их чувство юмора», — заявил он.

Ловейко предложил «как-то всем улыбнуться, успокоиться и с иронией, смехом к этому относиться».

«То, что Машу сравнивают с Путиным для меня очень удивительно. В конце концов, в английской истории было немало более напористых политиков. Например Черчилль или Маргарет Тэтчер. Таким образом они Владимиру Владимировичу образ смягчают через Машу? Или наоборот?» — пошутил со-продюсер.

Как сообщало ИА REGNUM, один из профессоров Букингемского университета Энтони Глис заявил в материале The Times, что главная героиня сериала маленькая девочка Маша имеет неприятный характер, «много на себя берет» и ведет себя «по-путински».

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