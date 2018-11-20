«Спецрежим для Москвы»: борьба людей за дома в Кунцево продолжается

Москва, , 10:23 — REGNUM Забастовка жителей Кунцевского района Москвы против застройки двора является результатом тех реформ, которые предприняло руководство города после прихода к власти новой администрации в 2011 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель общественной организации «Московские переселенцы» Павел Кушаков, комментируя столкновение жителей района Кунцево с застройщиками группы ПИК, длящееся в Москве уже несколько месяцев и достигшего своего апогея сегодня, 19 ноября, массовыми задержаниями.

По словам юриста, ранее в Москве существовали жилищные комиссии, которые занимались вопросами переселения жильцов. Кроме того, главы управ и префектур избирались, а департамент жилищной политики был отделён от департамента имущества.

«Вопрос решался коллегиально, и люди, которые принимали решения, были избираемы. Сейчас есть один назначенец, который принимает решение единолично без согласия и ведома жителей», — подчеркнул он.

Напомним, жители Кунцево протестуют против застройки двора высотным зданием. Проект был согласован отдельным постановлением правительства Москвы от 21 ноября 2017 года № 903-ПП об утверждении проекта планировки территории (ПТТ) 47 и 48 кварталов района Кунцево. Разрешение на проведение работ выдали в сентябре 2018 года. Таким образом, никакого отношения к проектам сноса старой «лужковской» застройки данная реконструкция не имеет.

Столкновения с застройщиком длятся уже несколько месяцев, в частности, от жителей был подан коллективный иск в Верховный суд. Как отмечают протестующие, данный проект, в отличие от реновации, которая позволяет хотя бы выйти из существующей программы, не предполагал даже сбора мнения жителей. Более того, во время судебного заседания по данному вопросу, которое проводилось весной 2018 года, жителям не были представлены документы об аварийности дома.

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«Нужно снова обращаться в суд, оспаривать инвестиционный контракт, который заключен, проводить слушания. Жители сейчас принимают резолюцию по выходу из программы. Не могу сказать, что это имеет юридическую силу, но хотя бы является документом», — подчеркнул юрист.

Кушаков также отметил, что процедура сноса и реконструкции жилых домов, которая сейчас существует в Москве, принципиально отличается от других регионов России. Например, программа реновации начала реализовываться правительством Москвы несмотря на то что проект реконструкции ветхого и аварийного фонда, возникший 90-х годов, до сих пор не завершен.

«Сейчас в Госдуме будет рассматриваться ещё один закон о реновации, уже на территории всей страны. В Москве чтобы снести, достаточно проголосовать в «Активном гражданине», а для всей остальной страны выходит правильное положение, что решение о сносе принимается общим собранием собственников. Решение принимают только собственники, государство и другие властные органы удаляются при принятии решения, социальные наниматели имеют право только совещательного голоса. А для столицы отдельные условия получаются. Для Москвы спецрежим был выдан», — заключил Павел Кушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники компании-застройщика заняли участок будущего строительства в районе Кунцево Москвы, где протестовали граждане. Участок располагается у дома по адресу улица Ивана Франко, 20. Местные жители не согласны с планами строительства и считают землю, отведённую под него, своим сквером. На протяжении нескольких недель они несли дежурства, вступали в спор с рабочими и охранниками, пытаясь предотвратить завоз техники и вырубку деревьев.

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