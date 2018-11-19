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Репортеры без границ: СМИ в Танзании контролируют лишь четыре компании

Общество

Исследование организации «Репортеры без границ» показало, что более половины населения Танзании получают новости от одной из четырех крупнейших компаний в стране

Додома, 19 ноября 2018, 21:39 — REGNUM  Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала исследование, в котором рассматривается власть СМИ в Танзании и выражается беспокойство в отношении влияния новостных агентств на общество.

По информации новостного издания Deutsche Welle Kiswahili, исследование, проведенное при сотрудничестве Совета средств массовой информации Танзании, показало, что более 50% танзанийцев получают информацию о последних новостях от одной из четырех крупнейших новостных компаний, имеющих наибольшее влияние на общественное мнение.

Доктор Самвилу Мвафисси, проводивший исследование, пояснил, что новостные агентства, имеющие подобный уровень власти и влияния, могут вырабатывать свою повестку дня, которая может влиять на деятельность остальных СМИ.

Исполнительный секретарь Совета средств массовой информации Танзании Каджиби Мукаджанга прокомментировала результаты исследования, отметив, что «исследование не только предоставило информацию по тенденциям владения СМИ в Танзании, но также показало нам пробелы, над которыми нам нужно работать».

Некоторые аналитики отметили, что исследование показало средствам массовой информации, что их обязанности должны выполняться согласно принципам транспарентности и подотчетности.

Кроме того, исследование подвергло критике правовую среду в стране, которая стала препятствием для сбора данных и их изучения.

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Зарубежная хроника
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