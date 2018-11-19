Google убрал из поиска вкладку с фанфиками из-за контента для взрослых

Маунтин-Вью, США, , 14:34 — REGNUM Google временно убрал вкладку с фанфиками (любительскими сочинениями по мотивам популярных оригинальных литературных произведений) из поиска, так как приоритет в выдаче получали созданные фанатами эротические рассказы и порнокартинки по мотивам мультфильмов, книг и кино. На это обратило внимание издание Gizmodo.

Журналисты обнаружили, что при поиске популярных мультфильмов, героев книг или фильмов появилась подтема «фанфики». Это литературный жанр, в котором фанаты пишут собственные истории про популярных персонажей. Нередко они посвящены любовным и интимным отношениям. Так, журналисты наткнулись на порнографические статьи и рассказы при поиске мультфильма «Холодное сердце» и информации о персонажах «Гадкого я» — миньонах.

Подобные фанфики нашли и в многих других темах, которые могли увидеть дети. В разделе видео Gizmodo и вовсе обнаружили интимные ролики с мужчиной в маске Шрека, а также анимированные интимные сцены героев мультфильма «История игрушек».

В Google заявили, что «временно убирают» подтему с фанфиками из поиска по мультфильмам, кино, телешоу, комиксам и книгам. По их словам, возрастной контент не выводится в топе поисковых запросов, но фанатские рассказы к нему не относились.

Напомним, в конце сентября Google обновил поиск на мобильных устройствах, добавив функцию подтем. При популярных поисковых запросах показываются наиболее популярные статьи, картинки, а также связанные запросы. Для многих мультфильмов, книг и кино в поиске появилась также вкладка «фанфики». Как объяснили в Google, подтемы нужны для «глубокого понимания» запроса.

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