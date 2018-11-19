Власти Италии предлагают сделать общий сбор мусора дороже раздельного

Неаполь, Италия, , 14:12 — REGNUM Плата за утилизацию отходов в Италии должна быть выше для несортируемого мусора, чем для раздельного, сейчас «исторический момент» для того, чтобы принять такое решение, заявил в понедельник, 19 ноября, вице-премьер, лидер правящего «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передает Il Messaggero.

Ранее глава МВД и председатель партии «Лига» Маттео Сальвини заявил о том, что хотя переработка мусора несомненно лучше, чем его сжигание, но строительство мусоросжигательных заводов на юге Италии неизбежно, иначе «через пару месяцев жители города будут дышать дерьмом». Коллеги Сальвини по коалиции, а также представители оппозиции — против таких заводов.

В свою очередь глава коалиционного правительства премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что к нормализации ситуации с отходами на юге страны в ближайшее время будет привлечена армия: 200 солдат примут участие в поиске несанкционированных свалок для сжигания мусора.

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