Понедельник, 19 Ноября 2018 года
14:13:22 МСК

Минприроды отвергает трофейную охоту на животных из Красной книги

Общество

«Отбились»

Москва, 19 ноября 2018, 13:53 — REGNUM  Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») сообщил о том, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин против разрешения трофейной охоты на животных из Красной книги.

«Ответ министра однозначен: он поддерживает позицию нашего комитета. Трофейной охоты на краснокнижных не будет. Не прошла инициатива охотников. Отбились», — отметил Бурматов.

Минприроды рассматривает целесообразность трофейной охоты на животных, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, сообщили СМИ. Позиция Минприроды зафиксирована в письме, которое депутат Госдумы Владислав Резник («Единая Россия»), являющийся членом «Клуба горных охотников», направил замглавы Минприроды Ивану Валентику.

В Госдуме заинтересовались популяцией алтайского горного барана, чукотской популяцией якутского подвида снежного барана, амурского горала и путоранского подвида снежного барана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме требуют разъяснить планы Минприроды по охоте на редких животных

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Охота и охотоведение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить