Минприроды отвергает трофейную охоту на животных из Красной книги

Москва, , 13:53 — REGNUM Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») сообщил о том, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин против разрешения трофейной охоты на животных из Красной книги.

«Ответ министра однозначен: он поддерживает позицию нашего комитета. Трофейной охоты на краснокнижных не будет. Не прошла инициатива охотников. Отбились», — отметил Бурматов.

Минприроды рассматривает целесообразность трофейной охоты на животных, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, сообщили СМИ. Позиция Минприроды зафиксирована в письме, которое депутат Госдумы Владислав Резник («Единая Россия»), являющийся членом «Клуба горных охотников», направил замглавы Минприроды Ивану Валентику.

В Госдуме заинтересовались популяцией алтайского горного барана, чукотской популяцией якутского подвида снежного барана, амурского горала и путоранского подвида снежного барана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме требуют разъяснить планы Минприроды по охоте на редких животных