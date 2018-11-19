Жириновский рассказал о своей первой любви в плацкарте

Москва, , 13:45 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приветствует выпуск новых плацкартных вагонов, однако указал на романтику старых вагонов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

«Конечно, будет великолепно, если РЖД выпустит такие плацкартные вагоны, как сегодня показали. Это другое дело, гораздо удобнее людям будет ездить: никаких ног в лицо, больше пространства для себя», — считает Жириновский.

Однако он уверен, что у многих людей найдутся свои хорошие истории, связанные с поездками в плацкарте.

«При всех неудобствах, была в этом какая-то романтика», — указал он.

Жириновский также рассказал о том, как он первый раз влюбился.

«За свою жизнь тысячи километров наездил на поездах, и в детстве, когда еще жил в Алма-Ате, часто ездил как раз плацкартом, и с этим у меня одна хорошая детская история связана. Именно во время поездки в таком вагоне я первый раз влюбился. Это было в 14 лет. Я ехал в поезде Москва-Алма-Ата. На «боковушке» сидела девочка, ее семья ехала в Джамбул. Вот я смотрел, смотрел на нее, мне показалось, что она мне стала нравиться. Тогда первый раз я почувствовал, что я могу влюбиться», — вспомнил депутат Госдумы.

РЖД разработали концепт новых плацкартных вагонов, опубликованы фото, представляющие концепт для новых плацкартных вагонов с модульными пространствами.

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