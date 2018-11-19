С оренбургского завода взыскан экологический сбор в сумме 1,7 млн рублей

Орск, Оренбургская область, , 13:45 — REGNUM В Орске Оренбургской области природоохранная прокуратура потребовала взыскать с предприятия, которое занимается производством бытовых холодильников и морозильников, экологический сбор. Сумма исковых требований составила 1,7 млн рублей, сообщили к корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

В ходе проверки выяснилось, что завод в 2017 году выпустил более 21 тысячи холодильников и морозильных камер. Для упаковки использовались картон, пластмасса, деревянные поддоны. Масса упаковки составила более 110 тонн.

Вместе с готовой продукцией упаковочные материалы были выпущены на территории России без уплаты экологического сбора. Предприятие уклонилось от платы за утилизацию товаров, утративших потребительские свойства, а также упаковки, отметили в надзорном ведомстве.

Суд вынес решение о взыскании 1,7 млн рублей с завода в пользу областного управления Федеральной службы в сфере природопользования. Решение не вступило в законную силу.