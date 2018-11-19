На нехватку детских школ искусств отреагировали в свердловском минкультуры

Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM Большой конкурс в детские школы искусств — это нормально. Об этом заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина корреспонденту ИА REGNUM.

«Почему это плохо? Ведь в результате выбираются самые талантливые», — заявила Учайкина. «Кто не попадает в детские школы искусств, тот идет в учреждения культуры, занимается кружковой работой», — считает чиновница.

«Поэтому спрос есть, и слава Богу!» — вынесла свой вердикт министр.

Напомним, 19 октября на конференции «Детская школа искусств: топ-формат» в Екатеринбурге подняли вопрос о недостатке детских школ искусств в Екатеринбурге. Директор городской музыкальной школы №11 им. Балакирева Елена Баталова заявила, что конкурс на поступление в художественные школы составляет от 12 до 20 человек на место. «Это беспрецедентная ситуация», считает директор. Управленец призвала обратить внимание на нехватку таких учреждений в городе.

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