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В Симферополе рассказали, когда реставрируют постыдную набережную Салгира

Общество

Власти обещают обновить заборы, скамьи и плитку

Симферополь, 19 ноября 2018, 13:43 — REGNUM  Власти Крыма обещают в 2019 году полностью отремонтировать разбитую набережную реки Салгир в Симферополе. Об этом 19 ноября на заседании местного правительства сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Её должны полностью закрыть ограждениями, положить тротуарную плитку, установить скамейки и освещение», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации крымской столицы запросили у правительства республики около 104 миллионов рублей на очистку русла Салгира.

Читайте ранее в этом сюжете: Властям Симферополя необходимо более 100 миллионов рублей на очистку реки

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Городское благоустройство
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