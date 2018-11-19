В Симферополе рассказали, когда реставрируют постыдную набережную Салгира

Симферополь, , 13:43 — REGNUM Власти Крыма обещают в 2019 году полностью отремонтировать разбитую набережную реки Салгир в Симферополе. Об этом 19 ноября на заседании местного правительства сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Её должны полностью закрыть ограждениями, положить тротуарную плитку, установить скамейки и освещение», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации крымской столицы запросили у правительства республики около 104 миллионов рублей на очистку русла Салгира.

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