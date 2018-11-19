Полиция Украины не увидела правонарушения в избиении журналистов

Киев, , 13:48 — REGNUM Нападение сотрудников государственной охраны на журналистов программы «Схемы» в сентябре 2017 года не имеет признаков уголовного преступления, заявил глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 19 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Томиленко возмущён официальным ответом, полученным от главного управления национальной полиции Украины в Киевской области касательно хода расследования инцидента.

По его словам, государственные охранники избили журналистов из-за интереса к частной вечеринке генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

«Ситуация получила большой резонанс, рассматривалась на заседании парламентского комитета свободы слова. Журналистское сообщество было возмущено цинизмом сотрудников охраны, чьё наглое поведение было зафиксировано на видео… Но прошёл год, и показательное нападение на журналистов… пополняет грустный список системной безнаказанности», — рассказал Сергей Томиленко.

Напомним, ранее МИД Украины осудил нападение на канадского журналиста Майкла Колборна в Киеве, проигнорировав нападения на двух украинских журналистов, в одном из которых участвовала депутат Верховной рады Оксана Корчинская.

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