Рейтинг Макрона на стабильно низком уровне — СМИ

Париж, , 13:44 — REGNUM Согласно опросу LCI, проведенному после интервью президента Франции Эммануэля Макрона телеканалу TF1 15 ноября, рейтинг главы государства остался на низком уровне, 29%, сообщает Agence France Presse.

Рейтинг премьер-министра страны Эдуарда Филиппа упал на два очка и составляет 30%. Издание отмечает, что только 6% опрошенных довольны действиями правительства Франции.

Опрос также проводился в отношении ключевых министров Франции. В нижней части списка, с самым низким рейтингом оказались министр экологии Франсуа де Руги (28%) и министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр (32%).

Наиболее популярным министром оказался глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, ему симпатизируют около 47% жителей страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года рейтинг президента и премьер-министра Франции начал расти. Политику президента одобряли 33% французов.

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