Житель США обвинил кафе в расизме и пожалел об этом

Сент-Пол, США, , 14:25 — REGNUM В середине ноября в Twitter стали популярными несколько роликов, снятые неким Масудом Али из города Сент-Пол в местном кафе Chipotle. На видео сотрудники заведения отказываются принимать заказ молодого человека и его друзей, заявляя, что ранее они не заплатили за еду. По мнению же Масуда, всё дело в расизме. В результате, одну из сотрудниц кафе уволили. Однако вскоре пользователи соцсети нашли доказательства её невиновности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Масуд опубликовал несколько роликов, на которых он и его друзья пытаются сделать заказ в кафе Chipotle, однако сотрудники заведения напоминают, что несколько дней назад компания не заплатила за еду. Обстановка накаляется, когда официанты спокойно принимают заказы у нескольких светлокожих посетителей. Позже в своём Twitter Масуд сослался на расовые предрассудки и заявил, что не имеет отношения к людям, которые до этого украли в кафе еду.

За несколько дней ролики суммарно набрали порядка 10 млн просмотров и множество возмущённых комментариев. Некоторые пользователи решили бойкотировать Chipotle и потребовали уволить сотрудницу кафе.

«По моей последней информации, афроамериканцы — тоже часть общества. И это работа ресторана — обслуживать общество. Эту девушку следует уволить», — пишет Джон.

На следующий день представители кафе объяснили местному изданию StarTribune, что официантка приняла молодых людей за компанию, которая несколькими днями ранее заказала еду и не заплатила за неё. Однако это не оправдание, поэтому сотрудницу уволили.

Впрочем, на этом история не закончилась. Некоторые пользователи Twitter изучили страницу Масуда и нашли множество старых записей, в которых молодой человек пишет о том, как обедает в кафе и не платит за это. Один из пользователей обнаружил в интернете снимок из полицейского участка молодого человека по имени Масуд Али, живущего в Сент-Поле, и предположил, что на нём — тот самый парень с видео. На скриншоте указано, что его осудили за кражу.

https://twitter.com/nnnnaathaannnn/status/1064313171412963328

https://twitter.com/jake_jones937/status/1064289485188489216

Пользователи поддержали уволенную сотрудницу и потребовали, чтобы её вернули в Chipotle. Представители кафе сообщили Fox News, что могут вновь устроить официантку на работу после того, как в ходе расследования подтвердят новые факты.

Похожая ситуация произошла и с американским рэпером YG. Сотрудники авиакомпании сняли музыканта с рейса из-за того, что он был пьян. Рэпер, в свою очередь, обвинил их в расизме и записал видео с места событий. Пользователи встали на сторону авиакомпании, так как на кадрах видно, что YG действительно находится в нетрезвом состоянии.

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