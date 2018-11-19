Балтика: от сдерживания к диалогу

Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге 16 ноября прошла международная конференция «Регион Балтийского моря: от сдерживания к диалогу», в который приняло участие более 50 экспертов и политиков из России, Польши, Германии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Белоруссии.

Целью конференции было обсуждение современного состояния отношений России с ЕС и нашими соседями в регионе Балтийского моря.

Регион Балтийского моря (РБМ) был одним из самый стабильных регионов в Европе и являлся примером успешного регионального сотрудничества. Большинство экспертов отметили, что кризис в отношениях между Россией и ЕС, повлекший за собой введение обоюдных санкций, оказал серьезное влияние на развитие регионального и приграничного сотрудничества. Выход на новые уровни напряженности в сфере безопасности и внешней политики создает дополнительные барьеры для достижения позитивной динамики в области регионального сотрудничества. В этой связи и в контексте отношений Россия — EC важным вопросом повестки в РБМ представляются перспективы сложившихся региональных механизмов сотрудничества с участием России. Приграничное сотрудничество традиционно занимает особое место в общем диалоге Россия — EC, и по-прежнему сохраняет роль эффективного инструмента развития отношений России со странами РБМ. Реализуемые в рамках приграничного сотрудничества проекты носят исключительно практический характер. Они ориентированы на решение конкретных, специфических для своего региона проблем, без претензий на быстрое преодоление политических противоречий.

Конференция была организованаЦентром международной и региональной политики в сотрудничестве и при поддержке Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия», Фонда им. Фридриха Эберта, Посольства Королевства Нидерландов в России, Российско-балтийским медиа-центром и группой компании «Темпесто» .