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В Екатеринбурге раскритиковали тест Рособрнадзора для учителей

Общество

«Жёстко ставить рамки, наверное, не очень корректно»

Екатеринбург, 19 ноября 2018, 13:30 — REGNUM  В Екатеринбурге высказали критику в адрес тестов Рособрнадзора для школьных учителей. Свое мнение выразила и.о. главы городского департамента образования Екатерина Сибирцева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Так формализовать работу учителя и жёстко ставить рамки, наверное, не очень корректно», — заявила Сибирцева. «Исследуемые учителя не могут решить те тесты ЕГЭ с той скоростью, с какой их решает ребёнок. Когда мы имеем дело с профессионалом серьёзного и солидного возраста, то он может научить детей работать, но при этом сам может не успеть за их темпом», — отметила чиновница.

Глава департамента уточнила, что «ничего страшного» в случившимся нет. «Понятно, что это сигнал, и работать нужно. Конечно, мы все озабочены такими результатами», — пояснила Сибирцева. Исследование проводилось не в Екатеринбурге, и нужно предпринять шаги, чтобы городские педагоги «выглядели достойно» в случае аттестации, считает чиновница.

Напомним, 18 ноября министр просвещения Ольга Васильева назвала исследование Рособрнадзора в отношении учителей «некорректным от начала до конца». Результаты тестирования вызвали большой ажиотаж в обществе — по данным Рособрнадзора, почти половина преподавателей математики не смогли решить тестовую работу по своему предмету.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр заступилась за школьных учителей, проваливших тест Рособрнадзора

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