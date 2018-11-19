Эксперт: Фанар и Порошенко делят шкуру медведя, который не будет убит

Москва, , 13:27 — REGNUM Решение Фанара означает, что Варфоломей предоставляет украинской власти время для оказания давления на Украинскую православную церковь Московского патриархата, но если действия майданной власти будут теми же, что сейчас, никакой поддержки в УПЦ МП они не получат, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 19 ноября, религиовед Роман Лункин, комментируя решение Константинопольского патриархата в очередной раз отложить проведение «объединительного собора» на Украине.

Как сообщалось ранее, «объединительный собор», который ранее намечался на октябрь 2018 года, а позже был перенесен на ноябрь, состоится не ранее декабря. Точная дата будет определена Константинопольским патриархатом на собственном соборе 27−29 ноября.

Тем временем на Украине продолжается агрессивное давление на Украинскую православную церковь со стороны власти и нацистов. В частности, сообщается о нескольких нападениях на резиденции иерархов УПЦ МП.

Решение Константинопольского патриархата отложить «объединительный собор» означает, что они хотят предоставить время Порошенко и украинской власти для того, чтобы продолжать оказывать давление на УПЦ МП. С другой стороны, решается вопрос о будущих полномочиях «патриарха» Филарета, который изначально хотел возглавить этот собор, а теперь согласен на один голос и намерен выдвинуть своего кандидата.

Но все это — деление шкуры медведя, который вряд ли вообще будет убит. Да, Константинополь показывает, что он готов идти до конца — серьезность его намерений ранее недооценивалась, потому что раньше вопросы об автокефалиях там решались долго и сложно. Теперь все происходит очень быстро, Фанар хочет привязать к себе Украину. Но несмотря на давление со стороны государства, на обещания власти, денег и влияния, «новую церковь» поддерживает лишь один из правящих епископов УПЦ МП.

Украинские же власти оказываются полностью зависимыми от действий Варфоломея. Это трагикомическая ситуация: в борьбе за «независимость» они идут на грубейшие нарушения всех норм и правил, но попадают в куда большую, чем прежде, зависимость от действий неэтично ведущего себя пожилого человека.

Политики решают сиюминутные задачи. Порошенко нужно выиграть выборы, дальше он не смотрит. Украинские националисты хотят оторвать страну от Москвы, другой мотивации у них нет. Но пока власть будет вести себя настолько бесцеремонно, никакой поддержки внутри УПЦ МП в них не будет, — отметил Лункин.