Беженцам в Казахстане начнут выдавать проездные документы

Астана, , 13:15 — REGNUM В 2019 году комитет миграционной службы МВД Казахстана начнет выдавать лицам со статусом беженцев проездные документы, сообщает 19 ноября агентство InformBuro со ссылкой на заместителя председателя комитета Галину Сарсенову.

По её словам, услуга по выдаче проездных документов будет передана центрам обслуживания населения (ЦОН). Кроме того, с 2019 года МВД Казахстана начнет выдавать индивидуальные идентификационные коды иностранным гражданам, временно пребывающим в Казахстане.

Сарсенова отметила, что присвоение кода создаст удобства для ведения бизнеса, заключения сделок и оплаты налогов. Время оказания услуги сократится до одного часа.

Отметим, в настоящее время ЦОН в Казахстане оказывают 11 услуг по линии миграционной службы, в том числе оформляют документы на выезд за пределы страны на ПМЖ, выдают виды на жительство иностранцам и оказывают другие услуги.

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