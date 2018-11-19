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В Подмосковье детям с ОВЗ будут выписывать электронные рецепты на лекарства

Общество

Речь идёт о выдаче рецептов на лекарства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания

Красногорск, 19 ноября 2018, 14:02 — REGNUM  В Подмосковье до конца 2018 года на рассмотрение Мособлдумы планируется вынести законопроект о выдаче рецептов для детей с ограниченными возможностями здоровья в форме электронного документа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента 19 ноября.

Речь идёт о выдаче помимо бумажных еще и электронных рецептов на лекарства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно пояснительной записке к законопроекту, нововведение должно оптимизировать процедуру оформления документов и упростить получение лекарственных препаратов.

Данный законопроект Московской области разрабатывается в соответствии с изменениями федерального законодательства. Ранее они были приняты в рамках реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» о совершенствовании процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий. Проект закона направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья людей.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ планирует, что в России создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) охватит 100% медицинских организаций к 2024 году. Услугами системы смогут воспользоваться не менее 50 млн человек.

Читайте подробнее: Развивать систему ЕГИСЗ в регионах России будут три ведомства

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