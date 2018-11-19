Страны ЕС переманивают всё больше украинских мигрантов у Польши — СМИ

Варшава, , 13:08 — REGNUM Польша проигрывает конкуренцию за украинских мигрантов Германии, Чехии и Словакии, сообщила 19 ноября газета Rzeczpospolita.

Авторы отмечают, что у Польши осталось не так много времени для борьбы за рабочую силу с Украины:

«Даже сейчас чехи забирают у нас все больше и больше рабочих с Украины, и скоро наступит время Германии, куда может уйти большая часть профессионалов», — сообщил директор украинского отделения польского агентства занятости Work Service.

По словам экспертов, Польша занимает последнее место среди стран Европы, конкурирующих за украинских мигрантов, поскольку в стране низкая заработная плата, а люди часто попадают в плохие условия проживания. В то же время Чехия, где зарплаты на треть больше польских, в 2018 году удвоила число разрешений на привлечение иностранных работников до 20 тыс.

С 2019 года конкуренцию Польше также составит Германия, которая даст возможность работать на своей территории трудовым мигрантам из стран, не входящих в Евросоюз. Журналисты отметили, что немцы ищут не только квалифицированных сотрудников, но и неквалифицированную рабочую силу. Всего Германия может дать до 1,6 млн рабочих мест.

Напомним, по оценке экспертов Польшу могут покинуть до 59% украинских мигрантов, а страна при этом потеряет 1,6% ВВП.

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Отметим, несмотря на сложную ситуацию на рынке труда, европейские страны привлекают на работу жителей Украины. Дело в том, что под предлогом массового трудоустройства украинских мигрантов, Польша и Чехия отказываются принимать беженцев из Африки, которые зачастую не желают трудиться и являются источником проблем для местного населения.

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