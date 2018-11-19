Законопроект о счетах садоводческих товариществ внесен в Госдуму

Москва, , 12:48 — REGNUM Законопроект о дополнительных полномочиях правления садоводческих товариществ внес в Госдуму депутат Олег Валенчук («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Предлагается отнести к полномочиям правления товарищества принятие решения об открытии банковских счетов товарищества в банке.

При этом отнесение решений об открытии банковских счетов товариществ к компетенции правлений данных объединений не обусловливает возможности исполнительного органа распоряжаться соответствующими средствами граждан в целях, противоречащих деятельности товариществ, отмечает автор.