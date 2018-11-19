Экс-мэр Нью-Йорка пожертвовал $1,8 млрд на образование талантливой молодежи

Нью-Йорк, США, , 12:46 — REGNUM Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг пожертвовал университету Джонса Хопкинса $1,8 млрд. Об этом американский предприниматель написал 19 ноября в своем Twitter.

По словам бизнесмена, жертвуя внушительную сумму своей альма-матер, он надеется на то, что учебное заведение будет тратить деньги на обучение талантливой молодежи, независимо от материального положения.

«Я хочу открыть такую же дверь возможностей, которую имел я, для поколений талантливых студентов, независимо от их финансового положения», — говорится в сообщении бизнесмена.

Напомним, Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 годы. В январе 2014 года генсек ООН Пан Ги Мун назначил его спецпосланником ООН по вопросам городов и изменениям климата.