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Власти Ярославля хотят установить штрафы за нарушение платной парковки

Общество

Центр города планируют сделать платным

Власти Ярославля хотят установить штрафы за нарушение платной парковки
Мэрия Ярославля

Ярославль, 19 ноября 2018, 12:43 — REGNUM  Муниципалитет Ярославля выйдет в областную думу с проектом закона о введения штрафов за нарушение правил платной парковки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующий документ размещен на сайте муниципалитета.

Штрафы необходимы для создания платного парковочного пространства в центре города.

В настоящее время мэрией города Ярославля ведется проработка вопроса по расширению платного парковочного пространства на территории города Ярославля с учетом размещения на улично-дорожной сети города Ярославля бесплатных парковок (парковочных мест). В связи с изложенным, имеется необходимость обеспечения исполнения обязанности по внесению платы за пользование платными парковками путем установления административной ответственности за ее неисполнение, — говорится в информации мэрии города, сопровождающей законопроект.

Городские власти уже пытались создать платное парковочное пространство путем концессии. Однако в 2016 году эту инициативу заблокировала именно областная дума, отказавшись установить штраф за нарушение правил платной парковки.

Предлагается утвердить штраф в размере полутора тысяч рублей для физических лиц и двух с половиной тысяч для юридических.

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Платные парковки
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