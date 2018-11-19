Власти Ярославля хотят установить штрафы за нарушение платной парковки

Ярославль, , 12:43 — REGNUM Муниципалитет Ярославля выйдет в областную думу с проектом закона о введения штрафов за нарушение правил платной парковки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующий документ размещен на сайте муниципалитета.

Штрафы необходимы для создания платного парковочного пространства в центре города.

В настоящее время мэрией города Ярославля ведется проработка вопроса по расширению платного парковочного пространства на территории города Ярославля с учетом размещения на улично-дорожной сети города Ярославля бесплатных парковок (парковочных мест). В связи с изложенным, имеется необходимость обеспечения исполнения обязанности по внесению платы за пользование платными парковками путем установления административной ответственности за ее неисполнение, — говорится в информации мэрии города, сопровождающей законопроект.

Городские власти уже пытались создать платное парковочное пространство путем концессии. Однако в 2016 году эту инициативу заблокировала именно областная дума, отказавшись установить штраф за нарушение правил платной парковки.

Предлагается утвердить штраф в размере полутора тысяч рублей для физических лиц и двух с половиной тысяч для юридических.

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