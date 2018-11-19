В Госдуме требуют разъяснить планы Минприроды по охоте на редких животных

Москва, , 12:37 — REGNUM В Госдуме уверены, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин прислушается к мнению комитета Госдумы по экологии и не будет разрешать трофейную охоту на краснокнижных животных, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

«Мы не допустим никаких решений о «разрешении трофейной охоты на краснокнижных животных» со стороны Минприроды», — заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Он сообщил о намерении комитета вызвать представителей Минприроды в Госдуму для объяснении позиции министерства. Парламентарий также указал на то, что средства на защиту краснокнижных животных можно найти в рамках национального проекта «Экологии» — действовать можно путем перераспределения денег, отмечает сайт Госдумы.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что Минприроды рассматривает целесообразность трофейной охоты на животных, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам. Позиция Минприроды зафиксирована в письме, которое депутат Госдумы Владислав Резник («Единая Россия»), являющийся членом «Клуба горных охотников», направил заместителю министра Ивану Валентику. Парламентарий попросил представить динамику численности алтайского горного барана, чукотской популяции якутского подвида снежного барана, амурского горала и путоранского подвида снежного барана с момента их занесения в Красную книгу.