Скандал в Москве: жители города борются за свой сквер

Москва, , 12:57 — REGNUM Сотрудники компании-застройщика заняли участок будущего строительства в районе Кунцево Москвы, где протестовали граждане. Прямую трансляцию событий 19 ноября вёл в YouTube канал «Другое мнение».

На кадрах видно оцепление, которое выставили сотрудники полиции и охранники вокруг территории, строительную технику и рабочих за их спинами.

«Мы действуем в рамках законодательства», — пояснила женщина, представившаяся пресс-секретарём застройщика.

По словам одного из активистов, задержана местная жительница, которая «легла на землю перед экскаватором», чтобы воспрепятствовать его ходу.

Участок располагается у дома по адресу улица Ивана Франко, 20. Местные жители не были согласны с планами строительства и считают землю, отведённую под него, своим сквером. На протяжении нескольких недель они несли дежурства, вступали в спор с рабочими и охранниками, пытаясь предотвратить завод техники и вырубку деревьев.

Напомним, что 12 ноября оппозиционный политик и защитник сквера в Кунцево Сергей Митрохин сообщил об избиении активистов. 13 ноября по собственному желанию ушёл в отставку глава управы района Кунцево Дмитрий Чистяков.

Официальных комментариев мэрии Москвы и правоохранительных органов по конфликтной ситуации пока нет.

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